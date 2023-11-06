Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Beni kastetmemiştir"

Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Beni kastetmemiştir"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz maçın ardından ardına ardına flaş açıklamalarda bulunmuştu. A Spor'a bağlanıp özel açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, genç antrenörün ifadelerine yanıt verdi. Çalımbay, "Beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 23:12
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Beni kastetmemiştir"

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa teşekkür edeceğim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 'DEVAM' KARARI!

Burak Yılmaz ile başkan Ahmet Nur Çebi, geleceğiyle ilgili görüştü ve kongreye kadar devam edilme kararı alındı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN YANIT GELDİ!

A Spor'da Takım Oyunu programına bağlanarak açıklamaları değerlendiren teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'a yanıt verdi.

"Beşiktaş'taki sıkıntılar atlatılmayacak gibi değil, birlik beraberlik gerekiyor." diyen Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışır mısın? sorusuna çalışmam mı diyeyim?" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE ŞEYLER SÖYLEYEMEZ"

Burak Yılmaz'ın sözlerine dair cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Burak Yılmaz beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez. Talihsiz bir konuşma yaptı, söylediklerine katılmıyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ ÇAĞIRSA DÜŞÜNMEM"

Beşiktaş'tan teklif gelirse gideceğini söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş beni şuanda da çağırsa düşünmem giderim çünkü ben Beşiktaşlıyım. Biz kanal kanal gezecek insan değiliz. İnşallah böyle bir yakıştırma bir daha duymayız." diyerek sözlerini noktaladı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'dan golcü bombası! Geri dönüyor...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
Gaziantep FK evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!
Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı hazırlıkları
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Kasım)
2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Frosinone sahasında kazandı! Frosinone sahasında kazandı! 22:45
Çalımbay'dan Yılmaz sözleri: Beni kastetmemiştir! Çalımbay'dan Yılmaz sözleri: Beni kastetmemiştir! 22:42
G.Saray'da B. Münih mesaisi devam ediyor G.Saray'da B. Münih mesaisi devam ediyor 22:37
R. Madrid taraftarlarından Arda çağrısı! R. Madrid taraftarlarından Arda çağrısı! 22:17
Ümraniye'de kazanan yok! Ümraniye'de kazanan yok! 22:13
Kayseri 3 puanı tek golle aldı! Kayseri 3 puanı tek golle aldı! 22:07
Daha Eski
B. Münih - G.Saray maçının hakemi belli oldu! B. Münih - G.Saray maçının hakemi belli oldu! 21:58
Süper Lig'de görülmemiş penaltı kararı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı kararı! 20:55
Bayern'den Galatasaray maçında sürpriz karar! Bayern'den Galatasaray maçında sürpriz karar! 19:48
ManU'nun golcüleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti ManU'nun golcüleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti 19:00
Gaziantep FK - Rizespor | CANLI Gaziantep FK - Rizespor | CANLI 17:48
Kayserispor - Alanyaspor | CANLI Kayserispor - Alanyaspor | CANLI 17:45