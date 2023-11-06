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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği belli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, genç hoca ile tesislerde bir araya geldi ve yapılan görüşmede yola devam kararı çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:24
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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz ile başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde bir araya geldi. Son olarak Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu olmuştu.

Antalyaspor maçında Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü biraz sert bir şekilde uyarmasına sinirlenen Burak Yılmaz, ikinci yarıda Bailly'i oyundan çıkardı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bailly, sosyal medya hesabından bir özür metni paylaştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine Burak Yılmaz ile Ahmet Nur Çebi, bir görüşme gerçekleştirdi.

YOLA DEVAM KARARI ÇIKTI!

A Spor'un haberine göre; İkilinin yapmış olduğu görüşmeden yola devam kararı çıktı. Burak Yılmaz, başkanlık seçiminin yapılacağı 26 Kasım Pazar günü tarihine kadar takımın başında olacak.

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