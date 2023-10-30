Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta daha önceden planlanan seçim tarihi değişti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre seçim tarihi 26 Kasım'da yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta daha önceden planlanan seçim tarihi değişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre seçim tarihi 26 Kasım'da yapılacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

DİĞER
Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray'dan dikkat çeken başarı...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu!
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada 17:04
Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro... Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro... 17:02
Riera'dan flaş itiraf! Fatih Terim... Riera'dan flaş itiraf! Fatih Terim... 16:42
Fred'de sıcak gelişme! Transfer... Fred'de sıcak gelişme! Transfer... 16:39
Potanın Perileri'nin aday kadrosu belli oldu! Potanın Perileri'nin aday kadrosu belli oldu! 16:17
Galler - Türkiye maçının biletleri satışta! Galler - Türkiye maçının biletleri satışta! 16:11
Daha Eski
Arsenal'den G.Saray'a dev transfer! Arsenal'den G.Saray'a dev transfer! 16:00
Dominik Livakovic'e milli davet! Dominik Livakovic'e milli davet! 15:56
Flaş Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı Flaş Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı 15:44
Kimlik Kimlik 15:28
ZTK'da 3. tur maçlarının hakemleri belli oldu! ZTK'da 3. tur maçlarının hakemleri belli oldu! 15:05
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! 14:55