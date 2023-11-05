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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Ali Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 18:08
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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor ile Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta yardımcı hakemler ise Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlendi. Gaziantep FK maçı öncesinde hastaneye kaldırılan ve 3 günü hastanede geçiren yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra 6 sporcu forma giymeyecek. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk

Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 VE U19'LAR ÜÇER PUANI KAPTI

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi.

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