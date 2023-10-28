Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, iki futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Omar Colley'in Bodo Glimt ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sakatlanandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun da tedavilerine başlandığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."