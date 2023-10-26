Hücum oynayacağız

Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, bütün enerjileriyle hücum futbolu oynamak istediklerini söyledi. Knutsen, grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek, "Bu maçı ciddi şekilde oynarsak diğer maçları nasıl oynayacağımızı da günü gelince göreceğiz. Beşiktaş son derece iyi, tarihi geniş ve tecrübeli bir takım. Bütün enerjimizi sahaya yansıtıp hücum futbolu oynayan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu. Beşiktaş'ın son antrenmanını İstanbul'da yaparak Norveç'e gelmesiyle ile ilgili bir soruya Knutsen, "Neden gelmediklerini bilmiyoruz ve ilgilenmiyoruz. 3 derecelik bir havada oynamak bizim için normal. Beşiktaş'ın istediği hava 25 derecedir diye tahmin ediyorum. Ayrıca çim sahada oynamak isterler ama burası 3 derece ve sahamız suni çim" yanıtını verdi.

ZAYIF YÖNLERİ VAR

Bodo/Glimtli futbolcu Sondre Brunstad Fet, zor bir takıma karşı oynamak için sabırsızlandıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'ın çok iyi bireysel futbolcular var. Zayıf oldukları bölüm ise takım oyununu oturtamadıklarını görüyoruz. Yeni hocayla çalışmaları onlar için bir handikap olabilir. Oyuncular için özel bir önlemden ziyade takım olarak önlemlerimiz olacaktır" diye konuştu.

BODO İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Bodo/ Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. 2004'teki karşılaşmada iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı da siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Bodo/ Glimt dışında Norveç takımlarından Rosenborg, Valerenga ve Tromsö ile de ikişer kez karşı karşıya gelmişti.