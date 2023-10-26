Haberler Beşiktaş Hücum oynayacağız

Hücum oynayacağız

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, “Bütün enerjimizle hücum futbolu oynayacağız. Rakip güçlü ama maç burada” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hücum oynayacağız

Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, bütün enerjileriyle hücum futbolu oynamak istediklerini söyledi. Knutsen, grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek, "Bu maçı ciddi şekilde oynarsak diğer maçları nasıl oynayacağımızı da günü gelince göreceğiz. Beşiktaş son derece iyi, tarihi geniş ve tecrübeli bir takım. Bütün enerjimizi sahaya yansıtıp hücum futbolu oynayan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu. Beşiktaş'ın son antrenmanını İstanbul'da yaparak Norveç'e gelmesiyle ile ilgili bir soruya Knutsen, "Neden gelmediklerini bilmiyoruz ve ilgilenmiyoruz. 3 derecelik bir havada oynamak bizim için normal. Beşiktaş'ın istediği hava 25 derecedir diye tahmin ediyorum. Ayrıca çim sahada oynamak isterler ama burası 3 derece ve sahamız suni çim" yanıtını verdi.

ZAYIF YÖNLERİ VAR

Bodo/Glimtli futbolcu Sondre Brunstad Fet, zor bir takıma karşı oynamak için sabırsızlandıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'ın çok iyi bireysel futbolcular var. Zayıf oldukları bölüm ise takım oyununu oturtamadıklarını görüyoruz. Yeni hocayla çalışmaları onlar için bir handikap olabilir. Oyuncular için özel bir önlemden ziyade takım olarak önlemlerimiz olacaktır" diye konuştu.

BODO İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Bodo/ Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. 2004'teki karşılaşmada iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı da siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Bodo/ Glimt dışında Norveç takımlarından Rosenborg, Valerenga ve Tromsö ile de ikişer kez karşı karşıya gelmişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Barcelona maçında...
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan bilet fiyatlarına 100. yıl tarifesi!
Beşiktaş'tan 100. yıla özel forma!
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24