Usta isimden Beşiktaş'a sert eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı.Beşiktaş'ta oyuncuları görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum."