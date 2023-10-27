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Usta isimden Beşiktaş'a sert eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, köşesinde çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:05
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Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"Bu tür durumları anlamak da anlatmak da zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. İşin savunma tarafına bakıyorsunuz yolgeçen hanı. Hücum tarafında rakibini incitmeyen, rahatsız etmeyen bir takım… Orta alanı anlamak hiç mümkün değil. Tenis seyircisi gibi gelene geçene baktılar."

Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"Bodo takımı herhalde rüyasında görse bu skora inanamazdı. Biz de inanmıyoruz. Bir takımın bu durumu kabul edişi reaksiyonsuzluğu, mücadeleden yoksun oluşu inanılmaz geliyor."

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Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"Bodo takımı orta sahası kariyerleri boyunca bu kadar rahat oynamamıştır. Ev sahibi ekip İstedikleri gibi top aldılar, istedikleri gibi atağa çıktılar, istedikleri gibi savunma arkasına indiler, pozisyonlar ve goller buldular."

Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz."

Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir. Ligde devam eden ciddi kırılmaların aynı şekilde Avrupa'da sürmüş olması çok üzücü."

Usta isimden Beşiktaş'a eleştiri! "Tenis seyircisi gibi..."

"En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı.Beşiktaş'ta oyuncuları görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum."

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