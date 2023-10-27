Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Öyle bir sığ bir kadro kuruldu ki, Gedson sakatlanırsa yeri dolmuyor, Aboubakar'a bir şey olsa yandı gülüm keten helva… Mert ona keza… Kulübe hiçbir şekilde sahayı desteklemiyor, rekabet yaratamıyor. Hal böyle olunca elin köy takımı Bodo'ya yenilirsin.