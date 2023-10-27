Haberler Beşiktaş Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarındaki üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 08:54 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:18
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Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

TURGAY DEMİR - ARANIYOR!

Olağanüstü kongre kararı alınmış ama başkanınız hala aday olup olmayacağına karar verememiş… Ve siz Beşiktaş'ta oynayan bir yabancı oyuncusunuz…

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Söyler misiniz, bu şartlarda, yarınla ilgili düşünceleriniz nasıl olurdu!? Muhtemelen belirsizliğin getirdiği zihinsel yorgunluk esir alırdı vücudunuzu. Ondan sonra oyna oynayabilirsen futbolunu!..

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Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Yeni Başkan, yeni hoca kim olacak bunlar belli değilse, futbolcunun kafası karışır. Kafası karışan futbolcu da ayakkabılarını ters giymiş gibi oynar. Net!

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Bodo/Glimt karşısında pozisyon bulmakta zorlanan, ağır aksak paslaşan, çok basit hatalarla rakibine bol pozisyon veren bir takım haline kolay gelmedi Beşiktaş! Transfer sezonundan başlayan hatalar, Şenol hocanın küstürülmesi, yanlış oyuncuların kadroya doldurulması vs.

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Öyle bir sığ bir kadro kuruldu ki, Gedson sakatlanırsa yeri dolmuyor, Aboubakar'a bir şey olsa yandı gülüm keten helva… Mert ona keza… Kulübe hiçbir şekilde sahayı desteklemiyor, rekabet yaratamıyor. Hal böyle olunca elin köy takımı Bodo'ya yenilirsin.

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Kısa ve net söylemek gerekirse, Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'dır bu tablonun ressamları. Lige zaten havlu atılmıştı, artık Avrupa defteri de kapandı diyebiliriz.

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Matematiksel hesap değil bu, görünen köyün tarifi… Koca Beşiktaş daha ekim ayında hedefsiz kaldı! Kim, bunu, nasıl açıklayacak! Kim, hangi projeyle nasıl ümit verecek koca camiaya.

Turgay Demir'den Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yorumu!

Dyojen gibi, elimizde fener, şöyle meydana çıkıp takır takır projelerini açıklayıp insanların yüreğine su serpecek bir BÜYÜK BEŞİKTAŞLI arıyoruz ama kodunsa bul.

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