Haberler Beşiktaş Mert sevinci

Mert sevinci

Beşiktaş'ta Mert Günok sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Günü tek idmanla geçiren Beşiktaş'ta derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan başarılı file bekçisi Mert Günok, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Mert Günok'un, teknik ekibin görev vermesi durumunda G.Saray deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Mert Günok, Süper Lig 3. hafta erteleme maçı olan Adana Demirspor mücadelesinin 30. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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Mert sevinci
Beşiktaş'ta Mert Günok sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Günü tek idmanla geçiren Beşiktaş'ta derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan başarılı file bekçisi Mert Günok, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Mert Günok'un, teknik ekibin görev vermesi durumunda G.Saray deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Mert Günok, Süper Lig 3. hafta erteleme maçı olan Adana Demirspor mücadelesinin 30. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.
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