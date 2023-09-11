Genel Kurul 17 Eylül'de

Beşiktaş'ta Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek. Dünkü toplantıya gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu tarihe ertelendi. Çoğunluğa bakılmayacak.
Beşiktaş'ta Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek. Dünkü toplantıya gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu tarihe ertelendi. Çoğunluğa bakılmayacak.