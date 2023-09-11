Haberler Beşiktaş Genel Kurul 17 Eylül'de

Genel Kurul 17 Eylül'de

Beşiktaş'ta Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek. Dünkü toplantıya gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu tarihe ertelendi. Çoğunluğa bakılmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Genel Kurul 17 Eylül'de
Beşiktaş'ta Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek. Dünkü toplantıya gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu tarihe ertelendi. Çoğunluğa bakılmayacak.
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