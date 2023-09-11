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Milli ara ilaç oldu

Liglere verilen milli ara en çok Beşiktaş'ın işine yaradı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Ox-Chamberlain, Rebic ve Bailly gibi isimler form tutacak. Masuaku ve Amartey'in de tedavileri tamamlanacak. Bu oyuncuların büyük bölümünün takıma katılmasıyla birlikte lige dönüşte teknik direktör Şenol Güneş'in de eli güçlenmiş olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Milli ara ilaç oldu
Liglere verilen milli ara en çok Beşiktaş'ın işine yaradı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Ox-Chamberlain, Rebic ve Bailly gibi isimler form tutacak. Masuaku ve Amartey'in de tedavileri tamamlanacak. Bu oyuncuların büyük bölümünün takıma katılmasıyla birlikte lige dönüşte teknik direktör Şenol Güneş'in de eli güçlenmiş olacak.
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