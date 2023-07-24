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Beşiktaş evinde oynayacağı KF Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:00
Beşiktaş evinde oynayacağı KF Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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