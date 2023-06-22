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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Yıldız isme yakın takip

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle santrfor mevkisine takviye kararı aldı. Transfer için düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, Spartak Moskova’da forma giyen golcü oyuncu Keita Balde'yi yakın takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Yıldız isme yakın takip

Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığının en az 2.5-3 ay süreceği iddiaları siyah-beyazlıları yeniden forvet arayışlarına soktu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında da istediği ancak Spartak Moskova'da kalmayı seçen Keita Balde'yi gündemine aldı. Balde, sezon başında Cagliari'nin küme düşmesiyle Joao Pedro'nun F.Bahçe'ye gelmesi gibi Rusya'nın Spartak Moskova ekibine transfer olmuştu. Daha önce Lazio'dan 30 milyon euro'ya Monaco'ya transfer olan Senegalli oyuncunun en büyük özelliği Cenk Tosun gibi kanat forveti olarak da oynayabilmesi. Profesyonel kulüp kariyerinde 315 maça çıkan Senegalli yıldız, bu periyotta 82 gol atarken, 44 de asist yapmayı başardı. Balde'nin, Spartak Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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