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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e transfer telefonu! Stopere onay çıktı

Gelecek sezon için stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e sürpriz telefon geldi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü o ismin transferi için Güneş'e bilgi verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e transfer telefonu! Stopere onay çıktı

Gelecek sezona savunma hattını güçlendirerek başlamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'nin başarılı ismi Daniel Amartey'i gündemine alırken oyuncuyla ilgili bilgiler de teknik direktör Şenol Güneş'e sunuldu.

Sabah'ın haberine göre, Güneş, milli takımdan öğrencisi ve Amartey'in de takım arkadaşı olan Çağlar Söyüncü'ye telefon etti. Çağlar'dan bilgiler alan tecrübeli hoca ekibiyle de teknik incelemeyi yaptıktan sonra yönetime olumlu geri dönüş yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun hem sağ stoper hem de ön libero ve sağ bek oynayabilmesinin takıma zenginlik katacağı düşünülüyor. Avrupa'dan da çok sayıda talibi olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş cephesi, teklifini hazırladı. Deneyimli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon Euro önerecek.

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