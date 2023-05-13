Sabah FC 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan deprem facialarından sonra kulüplerimizin depremzedeler için yaptıkları kampanyalar sürüyor. Son olarak Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, dostluk maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

Sabah FC'nin golleri 3 ila 5. dakikada Kashchuk ve 70. dakikada Volkovi kaydetti.

Beşiktaş'ta ise sahneye 24 ila 45. dakikada Umut Meraş ve 63. dakikada penaltıdan Cenk Tosun çıktı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mickels'in penaltı atışını Mert Günok çıkardı. Müsabakanın gelirleri depremzedeler için kullanılacak.



