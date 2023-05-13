Haberler Beşiktaş Sabah FC 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sabah FC 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Umut Meraş (2) ve Cenk Tosun kaydetti. Sabah FC'nin golleri Kashchuk (2) ve Volkovi'den geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:55
Sabah FC 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan deprem facialarından sonra kulüplerimizin depremzedeler için yaptıkları kampanyalar sürüyor. Son olarak Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, dostluk maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

Sabah FC'nin golleri 3 ila 5. dakikada Kashchuk ve 70. dakikada Volkovi kaydetti.

Beşiktaş'ta ise sahneye 24 ila 45. dakikada Umut Meraş ve 63. dakikada penaltıdan Cenk Tosun çıktı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mickels'in penaltı atışını Mert Günok çıkardı. Müsabakanın gelirleri depremzedeler için kullanılacak.


DİĞER
Doğumuna sayılı günler kaldı! Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'a karnı burnunda pozlar verdi... O detaya yorum yağdı!
Okul gezisi can aldı: 2'si öğrenci 4 kişi boğuldu
Fenerbahçe İtalyan golcüyü bitiriyor!
Efsane isimden Başkan Çebi'ye Dele Alli tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sabah FC - Beşiktaş | CANLI
"İki devlet tek millet kavramını görüyoruz"
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 13 Mayıs
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi Valencia F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi 18:47
Bayern Münih Schalke'ye gol yağdırdı! Bayern Münih Schalke'ye gol yağdırdı! 18:41
Özbek'ten 'Fener ağlama' tezahüratı! Özbek'ten 'Fener ağlama' tezahüratı! 17:42
4 gollü maçta kazanan yok 4 gollü maçta kazanan yok 17:28
Derbide avantaj F.Bahçe'nin! Derbide avantaj F.Bahçe'nin! 17:08
F.Bahçe'de Jesus'tan flaş paylaşım! F.Bahçe'de Jesus'tan flaş paylaşım! 16:32
Daha Eski
G.Saray Nef deplasmanda kazandı! G.Saray Nef deplasmanda kazandı! 16:16
Arda Güler için İngiliz devi devrede! Arda Güler için İngiliz devi devrede! 15:47
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:18
"İki devlet tek millet kavramını görüyoruz" "İki devlet tek millet kavramını görüyoruz" 14:40
F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? 14:37
Euroleague'de yılın savunmacısı belli oldu Euroleague'de yılın savunmacısı belli oldu 14:35