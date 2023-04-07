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TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Son dakika transfer haberleri... Sevilla'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan 30 yaşındaki İspanyol 10 numara Isco, Süper Lig devine geliyor. İşte yıldız isme önerilen maaş ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 14:31 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 14:54
TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Ancak Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olan yıldız isim, kararını yazın verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

SEVILLA'DA BAŞARISIZ OLDU

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Isco, kısa süren Sevilla macerasında ise çıktığı 19 maçta bin 266 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

ISCO KİMDİR?

21 Nisan 1992 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Valencia altyapısında başladı. Malaga, Real Madrid ve Sevilla'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

1.76 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Bunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Isco, 38 karşılaşmada görev aldı, 12 gole imzasını attı. Isco'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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