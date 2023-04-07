TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devi Isco bombasını patlatıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti.
Ancak Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olan yıldız isim, kararını yazın verecek.
SEVILLA'DA BAŞARISIZ OLDU
Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Isco, kısa süren Sevilla macerasında ise çıktığı 19 maçta bin 266 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
ISCO KİMDİR?
21 Nisan 1992 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Valencia altyapısında başladı. Malaga, Real Madrid ve Sevilla'da forma giydi.
1.76 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Bunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Isco, 38 karşılaşmada görev aldı, 12 gole imzasını attı. Isco'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...