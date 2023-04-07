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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Adı sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca resmen imzayı attı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Adı transfer dönemlerinde sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca geleceğine ilişkin kararını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

2021 yazından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı 10 numara resmen imzayı attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Al Nassr, Talisca'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Suudi ekibinde toplamda 52 karşılaşmada görev alan Talisca, 39 gole imzasını attı. 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta ise 80 maça çıkmış 37 gol kaydederken 14 de asist yapmıştı.

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