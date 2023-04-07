BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca resmen imzayı attı!

Adı transfer dönemlerinde sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca geleceğine ilişkin kararını verdi.
Adı transfer dönemlerinde sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca geleceğine ilişkin kararını verdi.
2021 yazından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı 10 numara resmen imzayı attı.
Al Nassr, Talisca'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Suudi ekibinde toplamda 52 karşılaşmada görev alan Talisca, 39 gole imzasını attı. 5 de asist yaptı.
Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta ise 80 maça çıkmış 37 gol kaydederken 14 de asist yapmıştı.