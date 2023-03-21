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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adı MLS ekibi Chicago Fire ile anılan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, konuyla ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcu, Chicago Fire'dan teklif aldığını doğrularken, siyah-beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:04 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:27
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Ara transfer döneminde MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun, kendisiyle ilgili transfer söylentilerine yanıt verdi.

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Amerika MLS ekiplerinden Chicago Fire'dan gelen transfer teklifini reddettiğini söyledi.

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

"CHICAGO FIRE'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİM"

Cenk, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim" ifadelerini kulandı.

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

"YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" şeklinde konuştu.

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