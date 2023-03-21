Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

"YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" şeklinde konuştu.