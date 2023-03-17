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Tottenham'dan o dönemki takım arkadaşı Kieran Trippier Dele Alli hakkında konuştu

İngiltere Milli Takımı ve Newcastle United oyuncusu Kieran Trippier, Tottenham'da oynadığı dönemden takım arkadaşı Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. Trippier, "Mauricio Pochettino'nun Tottenham'dan ayrılması düşüşündeki en önemli etken." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 13:53
ERDİ DEMİRKOL
Tottenham'dan o dönemki takım arkadaşı Kieran Trippier Dele Alli hakkında konuştu

İngiltere Milli Takımı ve Newcastle United oyuncusu Kieran Trippier, Tottenham'da oynadığı dönemden takım arkadaşı Dele Alli yorumlarda bulundu.

Mirro'un haberine göre; İngiltere'de bir podcast yayınına katılan Trippier, ""Mauricio Pochettino'nun Tottenham'dan ayrılması düşüşündeki en önemli etken" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu ayrıca, ayrılıp Atletico Madrid'e gitmeden önceki son sezonunda dahi çok iyi bir performans sergilediğini, sonrasında Jose Mourinho'nun da ondan faylanmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Haberde ayrıca, Amazon'un Tottenham belgeselinde yayımlanan Mourinho'nun şu sözlerine yer verildi:

"56 yaşındayım. Ve daha dün 20 yaşındaydım. Zaman çok hızlı uçup gidiyor. Bir gün gerçek potansiyelini ulaşamazsan pişman olacağını düşünüyorum. Senden fazlasını talep ediyorum ama daima önce sen, sen kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."

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