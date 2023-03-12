Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük değişikliğe giden siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan Kartal'da rota tekrar Ozan Tufan'a çevrildi. Milli oyuncu siyah beyazlı kulübe haber yolladı. İşte detaylar... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın istediği isimlere yöneliyor.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

Beşiktaş'ın sık sık transfer gündemine gelen Ozan Tufan, eski hocası Şenol Güneş'i arayarak Süper Lig'e dönmek istediğini bildirdi.

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