TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Beşiktaş'a haber yolladı!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması devam ediyor.
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması devam ediyor.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın istediği isimlere yöneliyor.
Beşiktaş'ın sık sık transfer gündemine gelen Ozan Tufan, eski hocası Şenol Güneş'i arayarak Süper Lig'e dönmek istediğini bildirdi.
Şenol Güneş'in de eski öğrencisini takımına istediği, F.Bahçe'den gittiği Hull City'yle sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta 4 gol kaydetti.