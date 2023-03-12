Haberler Beşiktaş 33. kez karşı karşıya

33. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Başakşehir bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir 39 gol, Beşiktaş 36 gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
33. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Başakşehir bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir 39 gol, Beşiktaş 36 gol attı.
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