33. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Başakşehir bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir 39 gol, Beşiktaş 36 gol attı.
Beşiktaş ile Başakşehir bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir 39 gol, Beşiktaş 36 gol attı.