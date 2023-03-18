BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrilse de; teknik direktör Şenol Güneş, F.Bahçe derbisini de düşünüyor.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrilse de; teknik direktör Şenol Güneş, F.Bahçe derbisini de düşünüyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 27'nci haftadaki F.Bahçe derbisinde görev yapamayacak.
Şenol Güneş, gol yollarındaki silahı Cenk Tosun ile görüşerek, "Sakın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşme" diyerek uyarıda bulundu.
Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, oynanacak derbi öncesinde en önemli oyuncularının eksikliğini yaşamak istemiyor.
Aboubakar'la çok iyi bir uyumu olan golcü oyunun bu sezon ligde 9 gol ve 1 asisti bulunuyor.