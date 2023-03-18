Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi kart sınırında bulunan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic' Fenerbahçe maçı öncesi 'kart görmeyin' uyarısı geldi. | BJK SPOR HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 09:57
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrilse de; teknik direktör Şenol Güneş, F.Bahçe derbisini de düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 27'nci haftadaki F.Bahçe derbisinde görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Şenol Güneş, gol yollarındaki silahı Cenk Tosun ile görüşerek, "Sakın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşme" diyerek uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, oynanacak derbi öncesinde en önemli oyuncularının eksikliğini yaşamak istemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic'e kart uyarısı!

Aboubakar'la çok iyi bir uyumu olan golcü oyunun bu sezon ligde 9 gol ve 1 asisti bulunuyor.

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