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Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar, rotasını sol kanat bölgesine çevirdi. Beşiktaş, Schalke forması giyen Kerim Çalhanoğlu için temasa geçti. İşte detaylar... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:03
Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Ara transfer döneminde kadrosuna büyük değişikliğe giden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte Kartal, sol kanata takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Beşiktaş daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu için Schalke ile temasa geçti.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Takvim'in haberine göre, Almanya 2. Lig takımlarından Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda Schalke'ye geri dönecek. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Schalke'nin Beşiktaş ile yaptığı görüşmede, "Oyuncumuz şu anda Sandhausen'de kiralık olarak forma giyiyor.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" dediği belirtildi. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Kerim Çalhanoğlu, 1 gol atarken 7 de asist yaptı.

Beşiktaş Kerim Çalhanoğlu'nun transferi için temasa geçti!

Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni
2015 yılında Neckarau altyapısında futbol yaşantısına başlayan Kerim Çalhanoğlu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Schalke A Takımı'na yükseldi. Güncel piyasa değeri 800 bin euro olan sol kanat oyuncusu Türkiye U16 takımında 3 kez forma giydi.

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