Tırlar durmuyor

Beşiktaş'ın yardım TIR'ları, afet bölgesine gitmek üzere yola çıkmaya devam ediyor. Sadece ülkemizi değil bütün dünyanı derinden yaralayan yüzyılın faciasından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Vodafone Park yardım merkezinde çalışmalar sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada., "Yardım merkezinde her gün yanımızda olan taraftarımıza minnettarız" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş kulübü ayrıca depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projelerine ara vermeden devam ediyor.