Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

Beşiktaş ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyahbeyazlılar dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kaliteli bir kanat oyuncusu almak isteyen Beşiktaş yönetiminin önüne sürpriz bir fırsat çıktı.
Menajerlerin, Real Madrid kulübünün, PSG'nin Icardi transferinde G.Saray'a sağladığı kolaylığı; Beşiktaş'a sağlamak istediğini ilettiği belirtildi. Eden Hazard'ın maaşının çok küçük bir kısmının karşılanması durumunda Belçikalı oyuncunun siyah-beyazlıtakıma gönderilebileceğini ilettiler.