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Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Menajerler, siyah beyazlılara Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard'ı teklif etti. Belçikalı oyuncunun, Kartal'a imza atmasının önünde ise tek engel var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

Beşiktaş ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyahbeyazlılar dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kaliteli bir kanat oyuncusu almak isteyen Beşiktaş yönetiminin önüne sürpriz bir fırsat çıktı.

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Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

Menajerlerin, Real Madrid kulübünün, PSG'nin Icardi transferinde G.Saray'a sağladığı kolaylığı; Beşiktaş'a sağlamak istediğini ilettiği belirtildi. Eden Hazard'ın maaşının çok küçük bir kısmının karşılanması durumunda Belçikalı oyuncunun siyah-beyazlıtakıma gönderilebileceğini ilettiler.

Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

6 AY KİRALANACAK

Daha önce Pjanic ve Dele Alli gibi fırsat transferleri yapan ancak bu isimlerin beklenen performansları sergileyememesi nedeniyle sıkıntı bir sürece giren siyah-beyazlıların bu kez daha dikkatli davranacakları ifade edildi.

Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

Sportif direktör Ceyhan Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getiren Eden Hazard ismiyle ilgili olarak detaylı bir rapor istedikleri öğrenildi. Beşiktaş'ın, oyuncunun mali yükümlülüklerinin uygun olması durumunda Belçikalı yıldızı 6 ay kiralamak için İspanyol ekibine bir teklif yapması ve 32 yaşındaki oyuncusu kadrosuna katması bekleniyor.

Eden Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...

CHELSEA'DE 352 MAÇ

Kariyerinde en çok Chelsea formasını giyen Hazard, İngiliz ekibinde 352 maça çıktı. 110 gol atan, 92 de asist yapan Belçikalı yıldız; Lille formasıyla da 194 maçta 50 gol, 53 asistle oynadı. Real Madrid'de ise 73 maçta şans bulan Hazard, 7 gol attı, 11 de gol pası verdi.

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