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Baskan Çebi Hatay’da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Hatay’a gitti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Baskan Çebi Hatay’da

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti. Başkan Çebi'nin Hatay ziyaretinde; Serhan Çetinsaya, Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen, Umut Şenol ve Fırat Fidan da yer aldı. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Antakya Atatürk Parkı'nda kurduğu çadır kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi ve yürütülen yardım faaliyetleri ile ilgili olarak gönüllülerden bilgi aldı.


YARALARI SARACAĞIZ


Çadır kentin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, "Çadır kent çok güzel olmuş. Beşiktaş'ın taraftarları özeldir ve duygusaldır. Gönüllülerimiz, depremin ardından duş dahi almadan burada görev yapıyorlar ama onlar herkesten temizler. Beşiktaş dernekleri de depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına çalışıyorlar. Her renkten vatandaşımız yaraları sarmak için el birliğiyle yardım ediyor. Diğer kulüpler de güzel işler yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.


BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ


Başkan Çebi, Beşiktaş'ın yürüttüğü yardım faaliyetleriyle ilgili olarak bilgiler verdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, yardımların devam edeceğini vurguladı. Ziyarette bir yıllık bir yardım çalışması yapılacağının altını çizen ve yardımların devam etmesi gerektiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, gerçekleştirdiği yardımlar nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.


3 İLDE DAHA ÇADIR KENT PROJESİ


Beşiktaş kulübü, depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı. Projede kullanılan ısı yalıtımlı çadırlar 3 ayrı TIR'a yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta çadır kentler hayata geçerken Adıyaman'daki çadır kentin kuruluş çalışmaları ise devam ediyor.

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