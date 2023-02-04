Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes cezası nedeniyle müsabakada forma giyemiyor. Yine Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Redmond, Josef ve Salih Uçan da mücadelede oynayamıyor.



SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar