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Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımda Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor'a karşı forma giyemiyor. beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:10
Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes cezası nedeniyle müsabakada forma giyemiyor. Yine Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Redmond, Josef ve Salih Uçan da mücadelede oynayamıyor.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

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