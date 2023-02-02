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Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar hücum hattını zenginleştirmenin peşinde. Bir kanat transferi yapmak isteyen Kara Kartal aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

Siyah beyazlılar, orta sahaya yaptığı Amir Hadziahmetovic takviyesinden sonra hücum hattını zenginleştirmek için bir kanat transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda Avrupa'da transferin kapandığı elit liglerde girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, Moussa Djenepo için pazarlıklara start verdi.

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Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

Sabah'ın haberine göre; Fransa'ya transfer olma ihtimali bulunan ancak son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Djenepo ile uzun süredir dirsek temasında olan Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında da görüştüğü oyuncudan olumlu dönüşler almış ama maliyete takılmıştı.

Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

Siyah-beyazlılar, bu kez Southampton ile kurduğu iyi ilişkileri de kullanarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin sahibi olan ve başkanlığını yaptığı Göztepe'nin hisselerinin büyük sahibi Rasmus Ankersen ile masaya oturan Beşiktaş, bu transferi 5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

BORİNİ İÇİN KARAGÜMRÜK'LE TEMAS

Öte yandan Kartal, Karagümrük'e İtalyan forvet Borini için fiyat sordu.
Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2019-20 sezonunda 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege'den Southampton'a transfer olan Djenepo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Malili futbolcu, bu sezon Premier Lig ve kupa maçlarında 18 kez sahaya çıktı. 777 dakika oynerken 1 gol, 2 asiste imza attı.

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