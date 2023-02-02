Beşiktaş'ta sıra kanat transferinde! İşte Djenepo için yapılacak teklif

Siyah-beyazlılar, bu kez Southampton ile kurduğu iyi ilişkileri de kullanarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin sahibi olan ve başkanlığını yaptığı Göztepe'nin hisselerinin büyük sahibi Rasmus Ankersen ile masaya oturan Beşiktaş, bu transferi 5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor.