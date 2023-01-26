Salih parlıyor

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş'ta Salih Uçan, siyahbeyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu. Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin başında gelen Uçan, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Salih Uçan, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş ile birlikte performansını yükseltti. ŞenolGüneş'in göreve gelmesinin ardından takımın orta sahasında değişilmez isimlerden birisi olmayı başaran Uçan, tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkarmadı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi. Salih, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.