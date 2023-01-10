Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.
Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.
NTV Spor'un haberine göre; Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.
Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor.
Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United ile anlaşma sağlanması halinde 2 oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek.
Francisco Montero'nun ise kiralanması planlıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak.
14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta olası ayrılıkların gerçekleşmesi halinde transfer çalışmaları hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşmeler imzalanacak.