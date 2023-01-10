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Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst ile yol ayrımına giren Beşiktaş'ta Hollandalı golcü sonrası 5 ismin daha takımdan gönderilmesi bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:25
Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

NTV Spor'un haberine göre; Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United ile anlaşma sağlanması halinde 2 oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Francisco Montero'nun ise kiralanması planlıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor

14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta olası ayrılıkların gerçekleşmesi halinde transfer çalışmaları hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşmeler imzalanacak.

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