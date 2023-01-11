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Şili’den Gabriel Suazo iddiası

Beşiktaş'ın Şilili sol bek Gabriel Suazo ile 2027 yazına kadar devam edecek bir sözleşme konusunda anlaştığı, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öne sürüldü. BolaVip'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Şilili milli sol bek ile el sıkıştı. Altyapısından yetiştiği Colo Colo dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Gabriel Suazo'nun Beşiktaş dışında Olympiakos'tan da teklif aldığı ancak Şilili oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Şili’den Gabriel Suazo iddiası
Beşiktaş'ın Şilili sol bek Gabriel Suazo ile 2027 yazına kadar devam edecek bir sözleşme konusunda anlaştığı, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öne sürüldü. BolaVip'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Şilili milli sol bek ile el sıkıştı. Altyapısından yetiştiği Colo Colo dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Gabriel Suazo'nun Beşiktaş dışında Olympiakos'tan da teklif aldığı ancak Şilili oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği kaydedildi.
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