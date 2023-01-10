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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda daha önce de forma terleten Kamerunlu yıldız golcü Aboubakar yeniden gündeme gelmiş durumda. Futbolcunun transferiyle ile ilgili ise önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

Beşiktaş'ta tüm gözler Weghorst'un ayrılığı durumunda alınacak yeni santrfora çevrilirken, listenin ilk sırasında Vincent Aboubakar yer alıyor. Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Aboubakar, birçok kulübün transfer radarına girmişti.

Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

Golcü futbolcunun Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından kulübüyle tüm bağlarını kopardığı haberleri gündemde yer alırken; Weghorst'un 'ayrılacağı' haberleri gündeme gelince Beşiktaş yönetimi Aboubakar için devreye girdi. İsmi bir süredir F.Bahçe ile anılsa da son gelişmelerin ardından Aboubakar, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu golcü için harekete geçti.

Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

FOOT MERCATO: ÜÇÜNCÜ KEZ BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK

Fransa basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. Haberde, "Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü şu anda Aboubakar ile görüşüyor. 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir" ifadeleri yer aldı.

Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kamerunlu forveti arayarak ilk teması gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aboubakar'a Türkiye'den iki ciddi teklif geldiği öğrenildi. Söz konusu iki kulübün Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın çok üstüne bir teklif sunmadığı belirtildi. Beşiktaş, Weghorst'tan gelecek paraya göre 2.6 milyon euro garanti para isteyen Aboubakar teklifini yükseltecek.

Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para

SEVILLA ABOU'YU TAKİPTE!


Aboubakar için bir iddia da İspanya'dan geldi. Estadiodeportivo'nun haberine göre Sevilla yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. Haberde İspanyol ekibinin oyuncuyu daha önce istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Sevilla teknik direktörü Sampaoli'nin Aboubakar gibi bir forvete ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

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