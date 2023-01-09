Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu olurken, kış transfer dönemi öncesi en çok konuşulan isimlerden biri Vincent Aboubakar oldu.
Geçtiğimiz sezon başında Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Aboubakar, Talisca ile soyunma odasında yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Yıldız golcünün kısa süre içerisinde takımıyla olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Aboubakar'ın ayrılığı için resmi açıklama beklenirken, Beşiktaş'ta Wout Weghorst cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Burnley'den kiralanan Hollandalı golcü, Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara veda etmişti.
Hollandalı futbolcunun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaştığı öğrenildi.
MENAJERİ TESİSLERE GELDİ
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılması halinde Aboubakar transferi için girişimlerini hızlandıracak.
Vincent Aboubakar'ın hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de deneyimli santrforu listesine almıştı.
Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Vincent Aboubakar'ı listesine almıştı.
Fenerbahçe'nin, Aboubakar'ın Al-Nassr'dan ayrılığının resmileşmesinin ardından transfer için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.
Kamerunlu futbolcunun adı sık sık Beşiktaş ile anılırken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SEVILLA'DAN ABOUBAKAR'A KANCA
aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği haberde; La Liga ekiplerinden Sevilla, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.
Vincent Aboubakar, bu sezon Al-Nassr formasıyla 12 maçta forma giydi.
30 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
İşte o haber...