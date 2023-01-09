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Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için düğmeye bastu. Beşiktaş yönetimi, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olma ihtimaline karşı eski golcüsünü yeniden gündemine aldı. İspanyol basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız golcüye talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 15:39
Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu olurken, kış transfer dönemi öncesi en çok konuşulan isimlerden biri Vincent Aboubakar oldu.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Geçtiğimiz sezon başında Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Aboubakar, Talisca ile soyunma odasında yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Yıldız golcünün kısa süre içerisinde takımıyla olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Aboubakar'ın ayrılığı için resmi açıklama beklenirken, Beşiktaş'ta Wout Weghorst cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Sezon başında Burnley'den kiralanan Hollandalı golcü, Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara veda etmişti.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Hollandalı futbolcunun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaştığı öğrenildi.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

MENAJERİ TESİSLERE GELDİ

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılması halinde Aboubakar transferi için girişimlerini hızlandıracak.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Vincent Aboubakar'ın hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de deneyimli santrforu listesine almıştı.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Vincent Aboubakar'ı listesine almıştı.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin, Aboubakar'ın Al-Nassr'dan ayrılığının resmileşmesinin ardından transfer için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Kamerunlu futbolcunun adı sık sık Beşiktaş ile anılırken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

SEVILLA'DAN ABOUBAKAR'A KANCA

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği haberde; La Liga ekiplerinden Sevilla, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

Vincent Aboubakar, bu sezon Al-Nassr formasıyla 12 maçta forma giydi.

Aboubakar için bomba transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

30 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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