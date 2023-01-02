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Weghorst çıkmazı

Hollandalı forvetin bonservisini elinde bulunduran Burnley’in, Premier Lig’e çıkma ihtimali yüksek. Yönetim 10 milyon euro’luk bedeli nasıl ödeyeceğini düşünüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 07:04
Weghorst çıkmazı

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacakları merakla beklenirken, en büyük sıkıntı Weghorst'ta yaşanacak gibi görünüyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın Weghorst ile yola devam etmek isteyeceğini belirterek, "Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Weghorst da burada mutlu, opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım" demişti ancak Beşiktaş'ın Weghorst ile devam etme olasılığı gittikçe zorlaşıyor. Çünkü Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, İngiltere Championship'te şampiyonluğa koşuyor ve seneye büyük ihtimalle Premier Lig'de olacak. İkinci ligde oynamak istemediği için Beşiktaş'a gelen Weghorst ikna edilse de, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bedeli siyah-beyazlı yönetimi ikiye bölmüş durumda. Ocak ayında oyuncu ve İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.

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