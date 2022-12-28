Monza kancası

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu. Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Rosier, Serie Ekibi Monza'ya transfer olabilir. Habere göre İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Rosier, Beşiktaş'a 4 milyon 800 bin euro bedelle Sporting'den transfer olmuştu. Sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek olan başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.