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Monza kancası

İtalyan medyası, Beşiktaş’ın Fransız sağ beki Rosier için Monza’nın Ocak ayında günlerde kapıyı çalacağını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Monza kancası
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu. Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Rosier, Serie Ekibi Monza'ya transfer olabilir. Habere göre İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Rosier, Beşiktaş'a 4 milyon 800 bin euro bedelle Sporting'den transfer olmuştu. Sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek olan başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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