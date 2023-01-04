BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
Hazırlıklarını sürdüren Kartal 18. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar transferde atağa kalktı.
Hazırlıklarını sürdüren Kartal 18. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar transferde atağa kalktı.
2 kulvarda yarışan siyah beyazlılar hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş Alanyaspor'un eski yıldızı için harekete geçti.
Kartal, Çin ekibi WH Three Towns'ta forma giyen Davidson için düğmeye bastı.
Çin Ligi'ndeki 33 lig maçında 18 gol, kaydetti.
Wuhan ekibinde 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor.
Yıldız futbolcu, Alanyaspor Wuhan Three Towns, Chaves, Covilha, Vitoria Guimaraes, Fluminense, Fortaleza ve Santa Rita gibi takımların formasını giydi.
Davidson'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için şimdiye kadar 3.3 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.
Alanyaspor geçtiğimiz sezon Davidson'u Çin ekibine 2 milyon Euro bedelle satmıştı.
Brezilya ekibi Botafogo da Davidson ile ilgileniyor.
Brezilya basınından yansıyan habere göre Botafogo ile Davidson görüşme gerçekleştiriyor.
Yıldız oyuncu Alanyaspor ile Süper Lig'de 61 karşılaşmada görev aldı.
31 yaşındaki Davidson, 16 gol kaydetti.
9 asistle Akdeniz ekibine katkı sağladı.
Alanyaspor Brezilyalı oyuncuyu Guimaraes'ten 500 bin Euro karşılığında transfer etti.
DAVIDSON KİMDİR?
Wuhan Three Towns FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Davidson, 05 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 69 kilo olan Davidson, Sağ ayağını kullanmaktadır.