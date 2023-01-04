Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalar hızlandı. Siyah beyazlı ekip devre arasında kadroyu güçlendirmek adına Şenol Güneş'in listesine yoğunlaştı. Kartal Süper Lig'in eski yıldızı için harekete geçti. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 15:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Hazırlıklarını sürdüren Kartal 18. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar transferde atağa kalktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

2 kulvarda yarışan siyah beyazlılar hücum hattına takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş Alanyaspor'un eski yıldızı için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Kartal, Çin ekibi WH Three Towns'ta forma giyen Davidson için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Çin Ligi'ndeki 33 lig maçında 18 gol, kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Wuhan ekibinde 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Yıldız futbolcu, Alanyaspor Wuhan Three Towns, Chaves, Covilha, Vitoria Guimaraes, Fluminense, Fortaleza ve Santa Rita gibi takımların formasını giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Davidson'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için şimdiye kadar 3.3 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Alanyaspor geçtiğimiz sezon Davidson'u Çin ekibine 2 milyon Euro bedelle satmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Brezilya ekibi Botafogo da Davidson ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Brezilya basınından yansıyan habere göre Botafogo ile Davidson görüşme gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Yıldız oyuncu Alanyaspor ile Süper Lig'de 61 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

31 yaşındaki Davidson, 16 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

9 asistle Akdeniz ekibine katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Davidson'a kanca!

Alanyaspor Brezilyalı oyuncuyu Guimaraes'ten 500 bin Euro karşılığında transfer etti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! 5 futbolcu....
Şenol Güneş isyan etti! "Yakamızı bırakın"
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
Son dakika memur ve emekli maaşına ek zam!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Udinese - Empoli maçı saat kaçta? Udinese - Empoli maçı saat kaçta? 15:02
Kartal'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Kartal'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! 15:00
Inter - Napoli maçı saat kaçta? Inter - Napoli maçı saat kaçta? 14:58
Fiorentina - Monza maçı saat kaçta? Fiorentina - Monza maçı saat kaçta? 14:54
Cremonese - Juventus maçı saat kaçta? Cremonese - Juventus maçı saat kaçta? 14:49
Roma - Bologna maçı saat kaçta? Roma - Bologna maçı saat kaçta? 14:44
Daha Eski
Lecce - Lazio maçı saat kaçta? Lecce - Lazio maçı saat kaçta? 14:41
Torino - Hellas Verona maçı saat kaçta? Torino - Hellas Verona maçı saat kaçta? 14:34
Sakaryaspor'un Antalya kampı sürüyor! Sakaryaspor'un Antalya kampı sürüyor! 14:18
G.Saray'dan TFF'ye F.Bahçe çıkarması! G.Saray'dan TFF'ye F.Bahçe çıkarması! 13:08
Pereira'dan çok konuşulacak Jesus sözleri! Pereira'dan çok konuşulacak Jesus sözleri! 13:04
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! 5 futbolcu.... Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! 5 futbolcu.... 12:46