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N’Koudou kendini savundu

Gazıantep maçında rakibine kafa atıp sarı kart gören NKoudou'ya Güneş'in devre arasında "Aklın neredeydi? Ne düşünüyordun?" diye sorduğu, NKoudo'nun ise kendini savunduğu öğrenildi: Ben orada o kafayı atmış olsaydım. O adamın burnu kırılmıştı. Artistik yaptı... Bu arada Kevin N'Koudou'nun oyundan aldıktan sonra devre arasında Kitsiou'yu aradığı ve yüzleşmek istediği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
N’Koudou kendini savundu
Gazıantep maçında rakibine kafa atıp sarı kart gören NKoudou'ya Güneş'in devre arasında "Aklın neredeydi? Ne düşünüyordun?" diye sorduğu, NKoudo'nun ise kendini savunduğu öğrenildi: Ben orada o kafayı atmış olsaydım. O adamın burnu kırılmıştı. Artistik yaptı... Bu arada Kevin N'Koudou'nun oyundan aldıktan sonra devre arasında Kitsiou'yu aradığı ve yüzleşmek istediği de gelen bilgiler arasında.
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