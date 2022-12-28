N’Koudou kendini savundu

Gazıantep maçında rakibine kafa atıp sarı kart gören NKoudou'ya Güneş'in devre arasında "Aklın neredeydi? Ne düşünüyordun?" diye sorduğu, NKoudo'nun ise kendini savunduğu öğrenildi: Ben orada o kafayı atmış olsaydım. O adamın burnu kırılmıştı. Artistik yaptı... Bu arada Kevin N'Koudou'nun oyundan aldıktan sonra devre arasında Kitsiou'yu aradığı ve yüzleşmek istediği de gelen bilgiler arasında.
Gazıantep maçında rakibine kafa atıp sarı kart gören NKoudou'ya Güneş'in devre arasında "Aklın neredeydi? Ne düşünüyordun?" diye sorduğu, NKoudo'nun ise kendini savunduğu öğrenildi: Ben orada o kafayı atmış olsaydım. O adamın burnu kırılmıştı. Artistik yaptı... Bu arada Kevin N'Koudou'nun oyundan aldıktan sonra devre arasında Kitsiou'yu aradığı ve yüzleşmek istediği de gelen bilgiler arasında.