Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Fenerbahçe sezon başında forvet hattını Joshua King gibi önemli bir isimle güçlendirmişti.
Fenerbahçe sezon başında forvet hattını Joshua King gibi önemli bir isimle güçlendirmişti.
Bir dönem Manchester United'da da forma giyen tecrübeli yıldız, yıllar süren Premier Lig kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Kanarya, King için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
SAKATLIĞI KORKUTTU
Sezona oldukça formda başlayan Joshua King, talihsiz sakatlığı nedeniyle uzun süre maça çıkamamıştı.
Fenerbahçe camiası, Valencia ve Batshuayi'nin formda olmasına karşın 'King nerede' sorusunu soruyordu.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Sakatlığını atlatmasının ardından Joshua King, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Jorge Jesus'un antrenman metodlarını eksiksiz tamamladı.
Yıldız hücumcu, Jesus tarafından Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında yer buldu.
GOLLERİYLE MEST ETTİ
Joao Pedro'nun Vallecano maçında sakatlanmasıyla beraber Fenerbahçe cephesinde 'Şimdi ne olacak?' soruları sorulurken, imdada Joshua King yetişti.
Yıldız oyuncu, önce Rayo Vallecano maçında harika bir kesme vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.
Bu maçında Ardından King, Villarreal maçında da boş geçmeyerek gollerine devam etti.
JESUS ONA İYİ BAKIYOR
Öte yandan Jorge Jesus, Valencia ve Batshuayi'nin milli takımlarından sakat dönmemelerini memnuniyetle karşıladı.
Bununla beraber forvet hattında King'i, Süper Lig'e özel hazırlayacak.
Portekizli teknik adam, King - Valencia - Batshuayi üçlüsüyle Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam etmeyi planlıyor.