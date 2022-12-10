Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-0 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe rahat kazandı!

Fenerbahçe 3-0 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe rahat kazandı!

2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:08
Fenerbahçe 3-0 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe rahat kazandı!

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında US Salernitana ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede Murat Erdoğan düdük çaldı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Arif Dilmeç üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya şu 11'le çıktı: "İrfan Can Eğribayat - Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King, Serdar Dursun."

US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola ise şu 11 ile sahada yer aldı: "Fiorillo - Lovato, Dniliuc, Fazio, Coulibaly, Maggiore, Sambia, Bobinen, Bradaric, Botheim, Bonazzoli."

34'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakiplerini çalımlarla geçen İrfan Can'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-0.

58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağdan ara pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında altıpasta topla buluşan Joshua King'in topuk vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

90+1'inci dakikada Mert Hakan Yandaş, rakibin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

JESUS 9 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Serdar Dursun'u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek'in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan, Ferdi'nin yerine Zajc, King'in yerine Rossi forma giydi. 77'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel'in yerine Crespo, Lincoln'ün yerine Bruma girdi. 82'nci dakikada Szalai'nin yerine Lemos oyuna dahil oldu.

Öte yandan US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola, mücadelede 12 oyuncu değiştirdi.

FARIOLI MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile US Salernitana arasında oynanan maçı Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli takip etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta Farioli'ye yardımcıları eşlik etti.

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