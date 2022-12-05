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Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Joshua King, golleriyle geri döndü. King, hazırlık maçlarındaki performansıyla adeta parmak ısırtırken, camiada 'Premier Lig kalitesine geri mi dönüyor?' soruları sorulmaya başlandı. Bununla beraber Jorge Jesus'un da King planı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 21:47
Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Fenerbahçe sezon başında forvet hattını Joshua King gibi önemli bir isimle güçlendirmişti.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Bir dönem Manchester United'da da forma giyen tecrübeli yıldız, yıllar süren Premier Lig kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Kanarya, King için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

SAKATLIĞI KORKUTTU
Sezona oldukça formda başlayan Joshua King, talihsiz sakatlığı nedeniyle uzun süre maça çıkamamıştı.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Fenerbahçe camiası, Valencia ve Batshuayi'nin formda olmasına karşın 'King nerede' sorusunu soruyordu.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Sakatlığını atlatmasının ardından Joshua King, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Jorge Jesus'un antrenman metodlarını eksiksiz tamamladı.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Yıldız hücumcu, Jesus tarafından Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında yer buldu.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

GOLLERİYLE MEST ETTİ
Joao Pedro'nun Vallecano maçında sakatlanmasıyla beraber Fenerbahçe cephesinde 'Şimdi ne olacak?' soruları sorulurken, imdada Joshua King yetişti.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Yıldız oyuncu, önce Rayo Vallecano maçında harika bir kesme vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

Bu maçında Ardından King, Villarreal maçında da boş geçmeyerek gollerine devam etti.

Fenerbahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...

JESUS ONA İYİ BAKIYOR
Öte yandan Jorge Jesus, Valencia ve Batshuayi'nin milli takımlarından sakat dönmemelerini memnuniyetle karşıladı.

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