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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, derbide 11'de şans bekliyor. Teknik direktör Valerien Ismael, golcü futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 11:34
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Beşiktaş'a üçüncü kez dönen Cenk Tosun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istiyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Tecrübeli golcü, şu anda teknik direktör Valerien Ismael'in 11'inde ilk tercih değil.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Fransız çalıştırıcının golcü isimle birebir görüşmelerde dikkati çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

'MÜKEMMEL HÜCUM YETENEKLERİN VAR'

Cenk Tosun'un süre aldığı dakikalarda gol atmasına kimsenin şaşırmayacağını ifade eden Ismael'in 'Senin mükemmel hücum yeteneklerin var.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Bunu süre aldığın anlarda en iyi şekilde kullanmanı bekliyorum' diyerek öğrencisinde övgüde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Fransız çalıştırıcı, Tosun'dan sezon içinde maksimum sayıda yararlanmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

İngiliz ekibi Everton'dan siyah-beyazlılara dönen Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta hiç ilk 11'de oynamadı ve 60 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

Beşiktaş'ta Wout Weghorst 3 gol ve 4 asist üretirken, Jackson Muleka ise 4 gollük performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide...

DERBİDE İKİNCİ YARIDA

Öte yandan Fransız teknik adam, Cenk Tosun'u 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbide ikinci yarıda oynatmayı planlıyor.

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