BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Beşiktaş'ta transfer döneminin ardından iç transferde harekat devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer döneminin ardından iç transferde harekat devam ediyor.
Siyah-beyazlılar kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl ile güçlendirmişti.
Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın sonunda 14 puanı bulunan Kara Kartal'da Ersin Destanoğlu krizi devam ediyor.
Beşiktaş'ta sözleşmesinin son yılını geçiren Destanoğlu, yönetimin daha önce yaptığı teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti.
Genç kaleci için kritik sürece girildi.
21 yaşındaki file bekçi Beşiktaş'tan yıllık 180 bin TL kazanıyor.
Siyah- Beyazlı yönetim yıllık 18 milyon TL teklif etmişti.
Ancak Ersin yıllık 25 milyon TL'de ısrar etmişti.
Anlaşma sağlanamayınca da kriz yaşanmıştı.
Takvim'in haberine göre Beşiktaşlı kurmaylarla Ersin Destanoğlu ve menajerinin hafta içinde tekrar bir araya geleceği öğrenildi.
Yönetim Ersin'i ikna etmaya çalışacak.
Ancak önceki teklifinin üstüne çıkıp çıkmayacağı ya da ne kadar çıkacağı ise bilinmiyor.
Beşiktaş yönetimi milli arada bu sorunu çözmeyi ve lig maratonuna yeniden sorunsuz bir şekilde başlamayı hedefliyor.
ERSİN'İN PERFORMANSI
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev aldı.
Destanoğlu, kalesinde 7 gol görürken bu 5 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapattı.