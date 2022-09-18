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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta iç transferde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenileme sürecini devam ettiren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'da Destanoğlu ve menajeriyle tekrardan görüşme sağlanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Beşiktaş'ta sözleşmesinin son yılını geçiren Destanoğlu, yönetimin daha önce yaptığı teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Genç kaleci için kritik sürece girildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

21 yaşındaki file bekçi Beşiktaş'tan yıllık 180 bin TL kazanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Siyah- Beyazlı yönetim yıllık 18 milyon TL teklif etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Ancak Ersin yıllık 25 milyon TL'de ısrar etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Anlaşma sağlanamayınca da kriz yaşanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Takvim'in haberine göre Beşiktaşlı kurmaylarla Ersin Destanoğlu ve menajerinin hafta içinde tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Yönetim Ersin'i ikna etmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Ancak önceki teklifinin üstüne çıkıp çıkmayacağı ya da ne kadar çıkacağı ise bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Beşiktaş yönetimi milli arada bu sorunu çözmeyi ve lig maratonuna yeniden sorunsuz bir şekilde başlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

ERSİN'İN PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi?

Destanoğlu, kalesinde 7 gol görürken bu 5 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapattı.

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