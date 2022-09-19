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Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak ligde İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmış ve maç sonrası adeta kazan kaldırılmıştı. Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmeler sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi duruma el koydu. Çebi, o isimlerle yapacağı görüşme sonrası kritik Valerien Ismael kararı alabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:39
Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Beşiktaş'ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Ligin en mütevazı kadrosuna sahip takımı olan İstanbulspor karşısında iki kez öne geçilmesine rağmen berabere kalınması, özellikle teknik direktör Valerien İsmael'e yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına yol açtı.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Maç sonrası sosyal medyada İsmael'in gönderilip yerine Şenol Güneş veya Sergen Yalçın'ın getirilmesi yönünde kampanyalar başlatıldı.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Hürriyet'in haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

TAKIMDAKİ HERKESİ DİNLEYECEK
Çebi, son iki maçta yaşanan kayıpların nedeniyle ilgili İsmael ve sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan rapor istedi.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Konu, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında da gündeme gelecek.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Çebi, yönetici arkadaşlarının fikirlerine başvuracak.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Siyah beyazlı kulübün başkanı, kötü gidişin sonlanması için neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirleyecek.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Başkan Çebi, halen Almanya'da ailesinin yanında bulunan İsmael ile de hafta içinde baş başa bir görüşme yapacak.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Ardından, takım kaptanları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Josef de Souza ile bir araya gelecek.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Beşiktaş Başkanı, daha sonra gerekli görmesi halinde İsmael'in kalıp kalmamasına yönelik yönetim kurulunda oylama yapacak.

Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

FENERBAHÇE MAÇI KRİTİK
Beşiktaş için Fenerbahçe maçı kritik bir önem taşıyor.

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