Beşiktaş'ta dev zirve! Valerien Ismael'in geleceği onların elinde

Beşiktaş'ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi.
Beşiktaş'ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi.
Ligin en mütevazı kadrosuna sahip takımı olan İstanbulspor karşısında iki kez öne geçilmesine rağmen berabere kalınması, özellikle teknik direktör Valerien İsmael'e yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına yol açtı.
Maç sonrası sosyal medyada İsmael'in gönderilip yerine Şenol Güneş veya Sergen Yalçın'ın getirilmesi yönünde kampanyalar başlatıldı.
Hürriyet'in haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti.
TAKIMDAKİ HERKESİ DİNLEYECEK
Çebi, son iki maçta yaşanan kayıpların nedeniyle ilgili İsmael ve sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan rapor istedi.
Konu, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında da gündeme gelecek.
Çebi, yönetici arkadaşlarının fikirlerine başvuracak.
Siyah beyazlı kulübün başkanı, kötü gidişin sonlanması için neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirleyecek.
Başkan Çebi, halen Almanya'da ailesinin yanında bulunan İsmael ile de hafta içinde baş başa bir görüşme yapacak.
Ardından, takım kaptanları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Josef de Souza ile bir araya gelecek.
Beşiktaş Başkanı, daha sonra gerekli görmesi halinde İsmael'in kalıp kalmamasına yönelik yönetim kurulunda oylama yapacak.
FENERBAHÇE MAÇI KRİTİK
Beşiktaş için Fenerbahçe maçı kritik bir önem taşıyor.
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