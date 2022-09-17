İstanbulspor - Beşiktaş maçı CANLI izle! İstanbulspor Beşiktaş maçı canlı anlatım | Süper Lig

İstanbulspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil yapıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında kazanarak liderliğe ortak olmak için sahaya çıkıyor. Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, ligdeki ikinci galibiyetini almak için mücadele veriyor.



İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topallı, Emir, İbrahim Yılmaz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Muleka, Weghorst

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.