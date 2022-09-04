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Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu için ülke basınında “Fassnacht Süper Lig’e gitmek istiyor ve 8 Eylül’e kadar zamanı var. En güçlü aday da Beşiktaş” ifadelerine yer verildi. Sosyal medya hesabından siyah-beyazlıları takibe alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:57
TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun bu hamlesi sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

HAFTAYA İSTANBUL'DA

Özellikle İsviçre basını, oyuncuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alması transfer için en büyük işaret.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Haberde, "Fassnacht Süper Lig'e gitmek istiyor ve 8 Eylül'e kadar zamanı var. En güçlü aday da Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Sağ ve sol kanatta oynayabilen oyuncunun haftaya İstanbul'a gelerek yüz yüz bir görüşme yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

SAKATLIĞI GEÇİCİ

Tecrübeli oyuncu Christian Fassnacht için "Sakatlığı ciddi, toparlanması zor" iddiaları vardı.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Bunun üzerine Young Boys kulübünün yetkilileri bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Yetkililer, "Fassnacht sakatlık yaşadı ama kısa süre içinde formuna kavuşabilecek düzeyde" ifadelerini kullandılar.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

Fassnacht, İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla Avrupa maçı dahil edildiğinde 4 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

İsviçreli oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Yıldız futbolcu daha önce İstanbul'a gelerek hem stadı hem de tesisleri gezmişti.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Son 5 sezondur Young Boys formasını terleten Christian Fassnacht, kariyerinde çıktığı 401 maçta 120 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Christian Fassnacht Beşiktaş için geliyor! O tarih ortaya çıktı

Fassnacht'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. İsviçreli oyuncu, ülkesinin milli takımında 15 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

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