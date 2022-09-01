Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah'a yaptığı açıklamada Rezerv Lig'e dair yorumlarda bulundu.

İşte o sözler;

"Rezerv Lig, başkanların çoğunluğunun imzası ile başlatıldı. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir."

"Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez. Kulüp başkanları imzaladıklarının arkasında durmuyor."