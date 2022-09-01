Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig açıklaması

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptğıı açıklamada Rezerv Liglerin kapanıp kapanmayacağına dair konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 13:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah'a yaptığı açıklamada Rezerv Lig'e dair yorumlarda bulundu.

İşte o sözler;

"Rezerv Lig, başkanların çoğunluğunun imzası ile başlatıldı. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir."

"Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez. Kulüp başkanları imzaladıklarının arkasında durmuyor."

DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi ekran başına kilitledi Ayşe Bağcı ailesine kavuştu
G.Saray'ın Cengiz ısrarı!
Burak Yılmaz ikna etti! İmza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
Burak Yılmaz ikna etti! İmza...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanları mest etti! "Rakiplerine korku salıyor" İtalyanları mest etti! "Rakiplerine korku salıyor" 11:47
Atalanta - Torino maçı saat kaçta? Atalanta - Torino maçı saat kaçta? 11:41
G.Saray'ın Cengiz ısrarı! G.Saray'ın Cengiz ısrarı! 11:38
Leicester City - Manchester United maçı saat kaçta? Leicester City - Manchester United maçı saat kaçta? 11:35
Burak Yılmaz ikna etti! İmza... Burak Yılmaz ikna etti! İmza... 11:33
Kasper Dolberg imzayı attı! Kasper Dolberg imzayı attı! 11:26
Daha Eski
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! 3 yıllık imza Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! 3 yıllık imza 11:03
Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası! Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası! 10:57
Arda Turan'dan veda! Bir devir kapanıyor... Arda Turan'dan veda! Bir devir kapanıyor... 10:57
Yunanistan'dan G.Saray için transfer iddiası! Yunanistan'dan G.Saray için transfer iddiası! 10:53
Fırtına'da iki isim daha yolda! Fırtına'da iki isim daha yolda! 10:51
F.Bahçe'den dev hamle! Semih Şentürk... F.Bahçe'den dev hamle! Semih Şentürk... 10:15