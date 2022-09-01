Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı resmen Braga'ya transfer oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı resmen Braga'ya transfer oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, Portekiz takımlarından Braga'ya transfer oldu. Kulüp, transferi resmen duyurdu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 14:23 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 14:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı resmen Braga'ya transfer oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı'nın yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki genç stoper, Portekiz Ligi takımlarından Braga'ya imza attı. Kulüpten de resmi duyuru geldi. Oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre; Braga ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serdar Saatçı için 1.5 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenecek. Genç defans oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 40 milyon euro...

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı, 2020 yılında A takıma yükselmişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun transferiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu paylaşım! "Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!
ABD polisinin son skandalı! Genç kadına orantısız şiddet
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
G.Saray'ın Cengiz ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Rezerv Lig açıklaması
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor! 14:15
İtalyan ekibi Sacha Boey'de ısrarcı! İtalyan ekibi Sacha Boey'de ısrarcı! 14:09
Maxi Gomez resmen Trabzonspor'da! Böyle duyurdular Maxi Gomez resmen Trabzonspor'da! Böyle duyurdular 13:23
Belözoğlu'dan 'men cezası'na ilişkin açıklama! Belözoğlu'dan 'men cezası'na ilişkin açıklama! 13:17
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! 13:10
Beşiktaş'tan Rezerv Lig açıklaması Beşiktaş'tan Rezerv Lig açıklaması 13:05
Daha Eski
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! 13:05
G.Saray mı F.Bahçe mi? Canlı yayında Icardi'yi açıkladı! G.Saray mı F.Bahçe mi? Canlı yayında Icardi'yi açıkladı! 12:51
İtalyanları mest etti! "Rakiplerine korku salıyor" İtalyanları mest etti! "Rakiplerine korku salıyor" 11:47
Atalanta - Torino maçı saat kaçta? Atalanta - Torino maçı saat kaçta? 11:41
G.Saray'ın Cengiz ısrarı! G.Saray'ın Cengiz ısrarı! 11:38
Leicester City - Manchester United maçı saat kaçta? Leicester City - Manchester United maçı saat kaçta? 11:35