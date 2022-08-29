Marko Pjaca iddiası

Kanat takviyesi için Bournemouth'tan Siriki Dembele ile büyük oranda anlaşan siyahbeyazlılar için bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre yönetimin Juventus'tan Marko Pjaca için İtalyan ekibiyle masaya oturduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu için pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Marko Pjaca için ne kadarlık bir teklif yapıldığı bilgisine ulaşamadı ancak Juventus'un oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı kaydedildi. Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.