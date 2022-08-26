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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Galatasaray, aynı isim üzerinde yoğunlaştı. İki ezeli rakip, 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:42
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş ve Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

İki ezeli rakip, Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

Genç yıldızın Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

PAULINHO KİMDİR?

15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco altyapısında başladı. 2018 yılında Alman ekibi Leverkusen'e 18.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sol kanat ve forvet hattında forma giyen genç futbolcu 1.77 cm boyunda.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro... Paulinho, Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.

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