Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefinde Paulinho var!

PAULINHO KİMDİR?

15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco altyapısında başladı. 2018 yılında Alman ekibi Leverkusen'e 18.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sol kanat ve forvet hattında forma giyen genç futbolcu 1.77 cm boyunda.