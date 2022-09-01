SON DAKİKA - Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard'a transfer oldu!

Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 29 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Hollanda ekibinden yapılan videolu paylaşımda, Oğuzhan Özyakup transferi açıklandı.



BURAK YILMAZ İLE YENİDEN BULUŞTU!

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta beraber forma giydiği Burak Yılmaz ile yeniden buluştu. İki futbolcu da Fortuna Sittard'ın başarısı için mücadele verecek.

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık da yapan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 310 karşılaşmada forma giydi ve 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi.

2012 yılında Arsenal U21 takımından Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 2020 yılında Feyenoord'a kiralık verilmesinin ardından takıma geri dönmüştü.

1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'ın yolunu tuttu.





